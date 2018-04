Qui sont les «incels», ces célibataires qui détestent les femmes et dont se revendique le tueur de Toronto?

Quelques heures avant l’attaque au camion-bélier qui a fait 10 morts lundi à Toronto, le tueur présumé, Alek Minassian, avait publié sur Facebook un message où il déclarait que la «rébellion des incels» avait commencé.

«On va renverser tous les “Chad” et “Stacy”», avait-il écrit.

Cette publication a eu pour effet de braquer les projecteurs sur les «incels», membres d'un mouvement masculiniste et misogyne qui prend racine dans des groupes de discussion en ligne.

Mais en quoi consiste, exactement, ce mouvement?

Qu’est-ce qu’un «incel»?

Des célibataires involontaires

«Incel» résulte de la contraction des mots «involuntary celibate» («célibataire involontaire»).

Le terme a été inventé à la fin des années 1990 par une Canadienne qui voulait que son site internet serve de plateforme «de soutien et d’entraide» aux hommes et femmes qui, comme elle, «étaient célibataires ou seuls et [...] n’avaient jamais de rendez-vous galants», a-t-elle expliqué au Globe and Mail, horrifiée que son concept ait été dévoyé de la sorte.

La communauté des «incels» rassemble aujourd'hui des individus, généralement des hommes, qui sont «involontairement célibataires». Ces derniers expriment leur haine des femmes dans des groupes de discussion, principalement sur le site Incels.me, qui compte des milliers de membres.

La communauté «incel» est reconnue pour compter des membres qui tiennent des propos sexistes, racistes ou homophobes. Il n’est pas rare de voir dans les forums de la communauté des publications violentes où certains vont même jusqu'à banaliser le viol.

La communauté avait d'ailleurs été bannie du site Reddit en 2017.

Les «Chad» et les «Stacy»

Un «incel» «blâmerait le reste de l’humanité pour sa virginité».

Des membres du mouvement entretiennent plus précisément un sentiment de haine à l'endroit de ceux qu’ils surnomment les «Chad» et les «Stacy», c’est-à-dire les hommes et les femmes qui sont attirants physiquement, populaires et en couple.

Les «incels» soutiennent être rejetés par les femmes en raison de l'obsession de ces dernières pour le physique et la superficialité.

S’ils méprisent les «Chad» et les «Stacy», une sorte d’envie semble motiver la haine qui les anime.

Par ailleurs, plusieurs membres de forums consacrés au mouvement des «incels» glorifient l'acte de Minassian, estimant qu’il a fait avancer la «cause».

Quels liens avec Elliot Rodger?

Dans le message qu'il a publié sur Facebook, le tueur présumé de Toronto fait allusion au «gentleman suprême», Elliot Rodger, auteur d’une tuerie en Californie en mai 2014.

Rodger avait tué six personnes et en avait blessé quatorze autres, au couteau, à l’arme à feu et au moyen d'une voiture-bélier, avant de mettre fin à ses jours.

Dans une vidéo publiée au moment de la tuerie, il avait décrit son geste comme une vengeance exercée contre les femmes, qui l’avaient rejeté toute sa vie et qui n’avaient jamais été attirées par lui.

«Je massacrerai jusqu’à la dernière blonde gâtée pourrie et prétentieuse que je verrai [...] Toutes ces filles que j’ai tant désirées, elles m’ont toutes rejeté et regardé de haut comme si j’étais un sous-homme», disait cet Américain de 22 ans.

Selon l’avocat de la famille Rodger, le jeune homme souffrait du syndrome d’Asperger, une forme d’autisme qui entraîne des problèmes d'interaction sociale ou de communication. Alek Minassian souffrait de la même maladie, selon sa mère.

Plusieurs «incels» en sont venus à admirer Rodger, le «gentleman suprême».

