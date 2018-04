Qui a peur des zizis ?

Vous avez vu le dossier dans le Journal, sur ces parents qui sont terrorisés à l’idée que leurs petits anges entendent parler de pénis et de vulve à l’école ? « Houhou, des cours d’éducation sexuelle, vite, bouchons les oreilles de nos enfants, fermons-leur les yeux, il ne faudrait surtout pas qu’ils sachent ce qui se passe entre leurs jambes ! »

Non mais, il faut sortir du Moyen-Âge Messieurs, dames !

On a l’impression d’entendre les curés et les grenouilles de bénitier des années de grande noirceur du Québec.

« Est-ce vraiment nécessaire d’introduire des notions de conception et de grossesse à la maternelle ? Comment elle va expliquer la conception à un enfant de 5 ans ? » s’est exclamée une mère effarouchée, citée dans le Journal.

Hmmm, Madame, on est en 2018. Un enfant de 5 ans peut très bien comprendre comment on fait des bébés. Ça ne la transformera pas en nymphomane ou en déviante sexuelle, rassurez-vous.

Si vous avez un problème avec la sexualité, ce n’est pas une raison pour empêcher vos enfants d’avoir accès à une éducation intelligente et raisonnée sur le sujet.

On n’arrête pas de se plaindre qu’il n’y a PAS ASSEZ d’éducation à la sexualité chez les jeunes, qu’il y a une méconnaissance des dangers des ITS, de la notion de consentement, un manque de recul face à la porno. Combien de grossesse non désirées chez les ados?

Et là, il y a ce mouvement complètement rétrograde de parents qui trouvent au contraire que leurs enfants vont être TROP informés. Non mais, il faut vraiment être déconnectés pour penser que tes enfants vont être traumatisés s’ils se sont parler de vulve et de pénis en classe.

On a plus que jamais besoin de cours d’éducation sexuelle à l’école, pour précisément donner une information aux élèves qui soit dénuée de tout préjugé social, culturel ou religieux.

Et quand je lis que ces parents veulent pouvoir retirer leurs enfants des cours d’éducation sexuelle par simple préavis, je grimpe dans les rideaux.

Wooooooo minute ! Vous voulez me dire que mon fils est obligé de suivre le cours de propagande nounoune d’Éthique et culture religieuse mais que, en raison de leurs valeurs, des parents vont pouvoir soustraire leurs enfants aux cours d’éducation à la sexualité?

On ne leur parlera pas de la conception biologique mais on va leur parler de l’Immaculée conception ? On ne va pas leur parler du clitoris mais on va leur parler de religions qui prônent l’excision ? Suis-je la seule à voir à quel point ça n’a aucun sens ?

Les cours d’éducation sexuelle sont basés sur la science et la réalité biologique. Les cours d’ÉCR sont basés sur des croyances. Lequel a le plus sa place dans une institution d’enseignement ?

Ce qui m’a le plus fait hurler dans ce texte sur les parents récalcitrants, c’est la lettre qui accompagne la pétition et dans laquelle les parents réclament une : « Révision du programme reflétant la diversité des valeurs, des croyances et des cultures ». Me niaisez-vous ? Et pourquoi donc refléter les valeurs des parents ? Quand on dit croyance, on fait référence, sans la nommer, à la religion.

Donc si Papa et maman croient à un Dieu qui interdit le sexe avant le mariage, fillette et fiston vont devoir apprendre ça à l’école ?

Si les croyances des parents dictent que la contraception est une aberration, on répète ces niaiseries-là aux ados ?

Si la religion de Papa et Maman dicte que la masturbation est l’œuvre de Satan, les profs vont devoir enseigner ces balivernes aux enfants ?

Et si la religion de Papa et maman dit qu’il faut lapider les homosexuels, on enseigne ça à vos enfants Mesdames et Messieurs ?