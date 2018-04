Patrick Roy sera de retour avec les Remparts de Québec

Les Remparts de Québec annonceront jeudi matin en conférence de presse que Patrick Roy revient à la barre de l’organisation, a appris Le Journal, et tout indique que ce dernier succèderait à Philippe Boucher dans les rôles de directeur général et d’entraîneur-chef.

La formation de la LHJMQ a convoqué les médias pour 11 h, jeudi matin, au Centre Vidéotron, où le retour du «33» sera confirmé après un exil de cinq ans. L’invitation transmise fait état d’une «importante conférence de presse» en présence du président de l’équipe, Jacques Tanguay, et du grand patron du Groupe Sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay. Le groupe Québecor est propriétaire des Remparts depuis 2015, année durant laquelle les Remparts se sont installés au nouvel amphithéâtre. La durée de l'entente et les compensations financières ne sont pas encore connues.

En réflexion sur son avenir professionnel depuis mercredi dernier, Roy n’aura donc pas fait mijoter trop longtemps son ami de longue date et président des Remparts. Les deux hommes s’étaient rencontrés la semaine dernière, et à ce jour, l’ancien gardien étoile a été la seule personne rencontrée par Jacques Tanguay depuis la démission de Boucher, il y a deux semaines. Tanguay avait mentionné à la suite de ce tête-à-tête qu'il lui faudrait encore quelques semaines avant de procéder à une embauche.

Rumeurs persistantes

Les rumeurs sur le retour se faisaient persistantes depuis mardi, et en matinée, mercredi, une information lancée sur la Toile s’est rapidement répandue comme une trainée de poudre avant que celle-ci soit corroborée par les sources du Journal.

Derrière le banc des Remparts de 2005 à 2013 avant de prendre le chemin du Colorado pour occuper les postes d’instructeur et de vice-président des opérations hockey de l’Avalanche, puis de vendre ses parts au sein de l’organisation québécoise au conglomérat médiatique, Roy a mené le club à la conquête de la coupe Memorial au printemps 2006. Lors de sa dernière campagne, en 2012-2013, les Diables rouges avaient enregistré une affluence moyenne de 11 345 spectateurs par match au Colisée Pepsi. Nul doute que sa nouvelle présence fera gonfler le nombre de billets vendus au Centre Vidéotron et ailleurs.

La possibilité du retour de l’enfant prodige aux commandes de l’une des équipes les plus en vue au Canada a enflammé les conversations aux quatre coins de la LHJMQ au cours des derniers jours, un feu qui n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis que ce dernier avait été aperçu à Drummondville et à Boisbriand durant la dernière semaine.

Le natif de Québec a également assisté au troisième match de la demi-finale entre le Titan et les Tigres, mardi soir, à Victoriaville, en compagnie du gouverneur des Remparts, Julien Gagnon. Roy a décliné la demande d’entrevue du collègue Mario Morissette qui se trouvait au Colisée Desjardins.

L’homme de hockey de 52 ans était sans emploi depuis son départ de l’Avalanche en août 2016.