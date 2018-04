Sacrifier pour les médecins

En parcourant la une du Devoir, qui mentionnait que l’entente avec les médecins spécialistes couterait deux milliards de dollars de plus que ce que l’on laissait croire, je fulminais en pensant à toutes ces personnes et à tous ces organismes privés de moyens pour se sortir et sortir les autres de la misère.

Plusieurs appréhendaient, qu’avec la désignation de Gaétan Barrette comme ministre de la Santé et des Services sociaux, le curatif soit privilégié au détriment des services sociaux, mais ils se sont trompés, car la situation est pire que leurs appréhensions. Il est vrai que les services sociaux ont été charcutés de toutes parts et qu’ils sont dans un état de plus en plus lamentable, mais les soins de santé ne s’en portent par véritablement mieux avec des attentes aux urgences, des listes d’attente pour les chirurgies et des Québécois sans médecin de famille. Les grands gagnants des réformes Couillard-Barrette, ce sont les médecins. Nous pouvons difficilement douter que ce soit un hasard.

Tout le Québec est encore en émoi avec le meurtre de la petite Rosalie dans la région de Québec, à un point tel que la ministre déléguée aux services sociaux, Lucie Charlebois, demande à la Commission des droits de la personne de faire enquête pour savoir s’il n’y aurait pas eu une quelconque forme de négligence en amont dans la dispensation des services gouvernementaux, plus particulièrement de la part de la DPJ. C’est la façon qu’elle a trouvé pour renvoyer la patate chaude hors de son entourage. Cela ressemble plus à une manœuvre électoraliste pour voiler l’affreux manque de ressources humaines ayant le mandat de prévenir de pareils drames. Les travailleurs croulent sous la surcharge dans les CLSC, les centres jeunesse et à la DPJ en se voyant imposer le suivi d’un trop grand nombre de cas. Les corps policiers en sous-effectif risquent à leur tour de banaliser certaines situations pour s’éviter de lancinants rapports. Quant aux juges, il n’est pas toujours évident que leurs ordonnances soient toujours facilement applicables pour protéger les personnes fragiles.

Pour palier à la dégradation des interventions de l’État, les organismes communautaires sont de plus en plus sollicités pour venir en aide au nombre croissant de démunis. Ceux-ci doivent trop souvent compter sur un financement aléatoire provenant de donateurs privés et parfois de l’État. Le journal le Droit relate sur son site les péripéties d’un de ces organismes qui s’apprête à fermer ses portes s’il ne peut jouir d’un rehaussement de son financement par le CISSS de l’Outaouais. L’Appart Adojeune, qui héberge et accompagne 250 jeunes par année pour favoriser leur intégration sociale, est à court de vivres en recevant le même financement depuis dix ans. Je n’ose pas imaginer les effets de la fermeture d’une telle ressource, mais je suis convaincu que la ministre Charlebois sera la première à chercher un prétexte pour se disculper d’un geste irréparable qui serait commis par un jeune de l’Outaouais abandonné à lui-même.

Combien d’organismes communautaires doivent disparaître, combien de travailleurs doivent se rendre à l’épuisement et combien de vies doivent être happées pour qu’enfin ce gouvernement comprenne qu’il ne peut y avoir de l’argent que pour les médecins?