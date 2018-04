Décès de Rosalie: toujours pas d'accusation de meurtre contre Audrey Gagnon

Le dossier d'Audrey Gagnon a été reporté encore une fois au palais de justice de Québec et aucune accusation de meurtre ne pèse pour l’instant contre la principale suspecte dans le terrible homicide de la petite Rosalie Gagnon.

Les deux parties s’étaient entendues mercredi matin à ne pas requérir la présence de l’accusée devant le juge. C’est donc sans Audrey Gagnon, visiblement attendue par une salle bondée, que ce sont déroulées les courtes procédures.

L’avocat de la mère de la petite Rosalie, Me Marco Robert, a indiqué au juge avoir consenti à prolonger de deux jours la détention de sa cliente en attendant son enquête sur remise en liberté. La femme de 23 ans demeure donc accusée seulement d’entrave au travail des policiers et de méfait, aucune accusation de meurtre n’ayant été déposée pour l’instant.

L’enquête se poursuit

Pour expliquer ce délai, la procureure de la Couronne Mélanie Dufour a confirmé que le dossier avait été repoussé «comme l'enquête n'a toujours pas été complétée». À savoir si l’accusation de meurtre pouvait être déposée vendredi, la procureure est demeurée prudente. «Tout le monde travaille pour qu’une décision soit prise», s’est-elle limitée à dire.

Le Service de police de la ville de Québec confirme que les enquêteurs sont toujours actifs dans le dossier de la mort de la petite Rosalie. «L’enquête est toujours en cours de notre côté. D’ailleurs, on travaille en collaboration avec le bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) là-dedans», précise Cyndi Paré, porte-parole du corps policier.

Audrey Gagnon demeure donc détenue d’ici vendredi, même si son enquête sur remise en liberté avait dû être entendue déjà. «Normalement on a trois jours pour procéder à l’enquête sur remise en liberté, à moins qu’elle consente à ce que le délai se prolonge. Ce qui est arrivé dans ce cas-ci», explique Me Dufour. De son côté, l’avocat de la défense Me Marco Robert a refusé de commenter le dossier.

Sympathie qui touche la famille

Au lendemain d’une marche silencieuse en hommage à la petite qui a mobilisé environ 500 personnes touchées par le terrible drame, l’oncle d’Audrey Gagnon a tenu à remercier ces citoyens. Parlant d’une véritable «vague d’amour et de sympathie» dans un émouvant message sur Facebook, Steeve Gagnon s’est dit convaincu que Rosalie avait «reçu chacun de ces beaux messages».

M. Gagnon a également précisé que les centaines de toutous qui avaient été déposées sur le terrain de l’avenue de Gaulle, où l’on avait retrouvé le corps de Rosalie, ont été récupérées par des employés de la ville, à la demande de la famille.

«Ils seront conservés pour les protéger des intempéries et nous serons remis en vue de la cérémonie funéraire dont la date reste à déterminer», a confié l’homme, remerciant au passage la ville de Québec «pour son aide».

Rappel des faits

Audrey Gagnon a été officiellement arrêtée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, soit quelques heures après que le corps de sa fille Rosalie, deux ans, ait été retrouvé dans une poubelle sur l’avenue de Gaulle. La petite et sa mère avaient été portées disparues plus tôt dans la journée après qu’une poussette leur appartenant ait été retrouvée dans le parc Terrasse Bon-air.

Dès la découverte du corps, les policiers du SPVQ ont immédiatement privilégié la thèse du meurtre, la petite présentant des traces de violence évidentes. Selon les informations obtenues par le Journal, l’enfant aurait été poignardée de plus d’une dizaine de coups de couteau, des précisions qu’a refusé de confirmer le SPVQ pour le moment, ces éléments «faisant partie de l’enquête».

Au cours des jours suivants, les policiers ont demandé l’aide du public pour retrouver la provenance du bac poubelle dans lequel le corps de Rosalie avait été retrouvé ainsi que d’autres indices pouvant les aider dans l’enquête. Le propriétaire du bac s’est manifesté au cours du weekend et deux couteaux ont été saisis par les policiers après avoir été retrouvés par des citoyens. Impossible toutefois de savoir si les armes ont un lien ou non avec le meurtre de la petite.

Lundi, les policiers ont précisé qu’Audrey Gagnon était l’unique suspecte dans leur mire à l’heure actuelle. Un homme dans la vingtaine qui se trouvait avec elle au moment où les policiers l’ont retrouvé avait été rencontré par les enquêteurs, mais avait été relâché par la suite.