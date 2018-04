Tourigny: «Un ancien gagnant du Jack-Adams...»

VICTORIAVILLE | Rival de Patrick Roy pendant plusieurs années chez les Huskies de Rouyn-Noranda, puis son adjoint chez l’Avalanche du Colorado durant les saisons 2013-14 et 2014-15, André Tourigny estime que le retour au bercail du Québécois sera bénéfique pour la LHJMQ.

« Les Remparts seront dirigés par un ancien gagnant du trophée Jack-Adams. C’est un élément très positif ! La Ligue gagnera un entraîneur de haut niveau et un gars doté d’un très grand charisme », affirme André Tourigny, qui vient de compléter sa première saison au poste d’entraîneur en chef et vice-président aux opérations des 67’s d’Ottawa (OHL).

Le « Bear » croit que Roy s’est assagi depuis son départ des Diables rouges à l’été 2013. « On doit se rappeler que Patrick s’était glissé derrière le banc des Remparts à la mi-trentaine. Il est rendu ailleurs dans sa vie. Comme Claude Julien, Alain Vigneault et moi, nous sommes tous différents qu’à nos débuts et son séjour dans la LNH fera de lui un meilleur entraîneur. »

« BÉNÉFIQUE DE A À Z »

Adversaire du « 33 » de 2005 à 2011, l’ancien entraîneur chef et directeur général des Saguenéens de Chicoutimi Richard Martel est catégorique : le retour de Patrick Roy « c’est la meilleure affaire pour les Remparts et la ville de Québec ».

« Je serais étonné que quelqu’un pense le contraire à travers la LHJMQ. Patrick avait quitté en pleine gloire pour accepter un poste dans la Ligue nationale de hockey. Son retour sera bénéfique non seulement au marché de Québec, mais à travers toute la Ligue. Que ce soit sur le plan hockey ou au niveau des affaires. Pariez que les assistances grimperont dans la plupart des amphithéâtres lorsque Roy et les Remparts seront de passage », a mentionné Richard Martel, qui se présentera, à la prochaine élection fédérale, sous les couleurs du Parti conservateur du Canada dans le comté de Chicoutimi-Le Fjord.