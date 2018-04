L’élu aux deux condos

« J’en ai eu un premier mis en vente depuis plus de deux ans qui ne se vend pas. Je l’ai loué pas cher pour dépanner des jeunes. Je ne fais pas d’argent avec ça », assure M. Pagé, qui a dû acheter un condo plus grand pour accueillir son fils qui fréquente l’université.

Simplicité volontaire

Elle est en colocation et réclame la moitié du bail et autres frais admissibles pour un total de seulement 5409 $, presque 10 000 $ de moins que le maximum autorisé.

« Ce n’est pas une question d’être exemplaire ou non. Je peux concevoir que j’ai la simplicité plus volontaire que d’autres. Mais pour mes besoins, ça me convient très bien », avoue-t-elle humblement.

Pas d’obligation

À Québec, les députés ne sont pas tenus de dévoiler leurs allocations de dépenses. L’Assemblée nationale est allée jusqu’en Cour suprême pour interdire aux médias l’accès à ces informations. Au terme de 10 ans d’affrontements devant les tribunaux, elle a obtenu gain de cause contre le quotidien The Gazette et son journaliste Rod Macdonnell. Dans une décision serrée (5 contre 4) rendue en novembre 2002, le plus haut tribunal a tranché en faveur de l’Assemblée nationale et statué que les élus n’ont pas à rendre publics ces documents.