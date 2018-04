Un air d’été dès la semaine prochaine sur la province

Les Québécois n’auront pas à porter bien longtemps leurs vêtements de printemps alors que des températures plus chaudes, presque estivales, se dessinent à l’horizon au courant de la semaine prochaine.

Selon les prévisions à long terme, le mercure devrait «approcher ou même dépasser 20°C vers le milieu de la semaine prochaine», a indiqué Simon Legault météorologue à Environnement Canada.

Cette poussée de chaleur devrait être ressentie pour la plupart des régions du Québec, incluant l’Abitibi.

«Il fera beaucoup plus doux par rapport à ce qu’on a connu jusqu'à maintenant», précise M. Legault.

Le site américain Accuweather, précise que le maximum ressenti mercredi prochain à Montréal devrait atteindre 25°C.

La chaleur mettra un peu plus de temps à toucher les régions de l’Est-du-Québec, mais devrait y parvenir. Sur la Côte-Nord, ces températures douces seront moins marquées, mais il y fera tout de même moins «frais» qu’à l’habitude.

«Le printemps est toujours une lutte entre l’hiver et l’été, mais l’été finit toujours par gagner», ajoute le météorologue.

Cette poussée de chaleur amènera tout de même avec elle un peu de pluie, avec quelques précipitations ici et là.

La chaleur qui se déplacera sur le Québec sera pompée par un système dépressionnaire issu du Colorado. En se déplaçant vers l’est, ce système attire la chaleur et l’humidité des régions plus au sud et au centre.

Dur week-end

Par ailleurs, le week-end à venir ne s’annonce pas très réjouissant pour les amateurs de soleil. Des températures sous la normale sont prévues avec de la pluie au menu.

Un maximum de 13 °C est prévu pour samedi, et un petit 6 °C pour dimanche à Montréal.

À Saguenay de la pluie mélangée à de la neige est attendue pour dimanche, avec un maximum de 5 degrés.