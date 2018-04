Un recours collectif autorisé pour les victimes de Phénix

OTTAWA | Une partie des employés fédéraux victimes du fiasco du système de paie Phénix ont reçu l’autorisation de poursuivre le gouvernement du Canada.

La demande de Ezmie Bouchard, une ancienne employée de Passeport Canada à Québec, a été autorisée par la Cour supérieure du Québec le 3 avril dernier.

« C’est sûr que pour elle, [l’autorisation de la cour] vient couronner son travail. On était tous très contents, a indiqué hier soir l’avocat de Mme Bouchard, Me Julien Fortier.

Il ne manque de souligner que celle qui porte le recours a de quoi être fière. « Le sentiment de tous les fonctionnaires à qui on parle, c’est un sentiment d’impuissance. Tout d’un coup, on a quelqu’un qui dit: 'non seulement, je vais vaincre mon sentiment d’impuissance, mais en plus je vais prendre le taureau par les cornes, je vais aller déposer une action collective ‘.»

Au nom d’une partie des employés touchés, Mme Bouchard pourra donc intenter une « action en dommages-intérêts invoquant la faute contractuelle du gouvernement du Canada envers ses employés lors de l’implantation du système de paye Phénix et dans la gestion de la crise causée par les défaillances de ce système », peut-on lire dans le jugement.

Les erreurs provoquées par le système de paie Phénix ont touché plus de la moitié des 300 000 fonctionnaires fédéraux depuis sa mise en place, il y a plus de deux ans. Les problèmes continuent, si bien que le gouvernement a annoncé en février qu’il mettait la hache dans le système. Le fiasco pourrait coûter plus de 1 milliard de dollars aux contribuables canadiens.

Beaucoup d'exclus

Toutefois, le jugement rendu ne permet pas à l’ensemble des employés touchés par les problèmes de paie de poursuivre le fédéral. En effet, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique empêche les fonctionnaires de s’adresser aux tribunaux pour leurs problèmes d’emploi, et prévoit son propre processus de griefs et de plaintes.

Ceux qui ont accès au processus de grief en vertu de la loi seront sont donc exclus du recours collectif, tranche le juge. Les autres, soit des employés à temps partiels, des étudiants, des occasionnels, par exemple, pourront s’y joindre. Me Fortier estime qu’entre 40 000 et 70 000 personnes à travers le pays pourraient être incluses dans le recours.

Pour sa part, Mme Bouchard a travaillé environ 8 mois pour le compte du fédéral en 2016, d’abord en tant qu’étudiante puis à titre d’occasionnelle. Les erreurs de paie se multiplient à son dossier pendant ce temps, si bien que le gouvernement lui devait près de 5000 $ lorsqu’elle a quitté ses fonctions. Ce n’est qu’après plusieurs démarches – dont le dépôt d’une demande en recours collectif – que le fédéral lui verse son dû.

Mais voilà qu’elle n’était pas au bout de ses peines, il lui remet près de 1000 $ en trop. Ce qui occasionne d’autres problèmes.