AUBRY, Roger



Au Centre hospitalier Pierre Le Gardeur de Terrebonne, le 22 avril 2018, est décédé, à l'âge de 84 ans et 6 mois, monsieur Roger Aubry, époux de feu Rose-Hélène Beaudoin et fils de feu Arthur Aubry et de feu Amilda Verville. Il demeurait à Terrebonne, autrefois de Québec. La famille vous accueillera au salon funéraireà compter de 9h,Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Il est allé rejoindre son épouse Rose-Hélène Beaudoin et il laisse dans le deuil ses enfants: Mario et Chantal (Éric Lacasse), ses petits-enfants: Samuel, William et Nicolas, son frère Marcel et sa sœur Germaine ainsi que ses frères et sœurs qui l'ont précédé. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudoin: Florence (Roland Comeau), Jeannette (Joseph Kaprykowsky), Alfred (Noëlla Béland) et Thérèse Moore ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé; ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille remercie le personnel soignant de l'Hôpital Pierre Le Gardeur, la direction et le personnel soignant du Pavillon des mille iles de Terrebonne. Toutes marques se sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier Postal 1 Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Aubry a été confié pour crémation à la Maison funéraire