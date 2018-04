PLANTE, Huguette Patry



Au Centre d'hébergement Charlesbourg le 16 avril 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Huguette Patry, épouse de feu monsieur Normand Plante. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au2018 de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (David Galarneau), Dany (Janique Laplante), Sonya (Bruno Rivard) et Steve (Clodia Gagnon); ses petits-enfants: Elliot, Louis-Frédéric et Dalia; ses frères et sœurs: Carl, Daniel, Denise, Francine, Hélène, Jacques, Raymond, Richard et leurs conjoints(es); sa belle-sœur Lyse Plante (feu Michel Boisvert); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150, boul. Cloutier, Charlesbourg G1H 5V5.