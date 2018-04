LEROUX, Jean-Yves



À L'Hôpital Laval, le 24 janvier 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Leroux, conjoint de madame Claudette Lamarre. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera leà compter de 11h30 au centre commémoratif. Monsieur Leroux laisse dans le deuil sa conjointe madame Claudette Lamarre; ses filles Johanne (Gérard Doré) et Nancy (Sylvain Drolet); ses petits-enfants: Maxime et Élise Doré, Sarah et Jacob Leroux Drolet; les enfants de sa conjointe: Sylvie et Hélène Dionne; ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Guy Lamarre (Monique), Lisette Lamarre (Raymond Pépin) et Marc Lamarre ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 7e étage de l'Hôpital Laval pour les bons soins reçus. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca