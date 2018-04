GAGNÉ, Ginette Borne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 avril 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Ginette Borne, fille de feu monsieur Antoine Borne et de feu dame Obéline Cyr. Elle était l'épouse de monsieur Raymond Gagné. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond; ses enfants: Claude (Monique Fortier) et Martin (Martine Bélanger); ses petits-enfants: Alexandre, Marc-Antoine (Marie-Anna Bélanger) et Marie-Pier; ses frères: André-Pierre (François Thinnel) et Daniel et autres parents, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir Liverpool ainsi que tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (QC), G1S 2P7, tél. : 418-683-1449