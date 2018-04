15 courses insolites pour bouger dans le plaisir à Québec

Avec la chaleur des derniers jours, la neige fond à grande vitesse à Québec, ce qui permet aux adeptes de course à pied de se délier les jambes.

Mais, avouons-le, malgré le beau temps qui se montre enfin le bout du nez, il n’est pas toujours facile de trouver la motivation d’enfiler ses baskets.

Heureusement, plusieurs événements de course originaux sont organisés dans la grande région de Québec. Avec tous les parcours à obstacles et les courses thématiques, les occasions de bouger dans le plaisir sont nombreuses.

Voici un aperçu, en ordre chronologique, des courses insolites qui se dérouleront dans la région.

1. Color Me Rad

19 mai, ExpoCité

Le Color Me Rad propose aux coureurs une véritable explosion de couleurs.

À chaque station de la course, les participants sont bombardés d’une poudre de couleur bleu, vert, rose, violet ou jaune, si bien qu’à la fin de la course, ceux-ci sont recouverts d’un véritable arc-en-ciel.

Distance : 5 km

2. Northman Race

19 mai, Mont-Sainte-Anne

Le Northman Race offre un retour dans les 1800, alors que des milliers de Canadiens français partaient bûcher l’hiver. Cette course se veut un hommage aux bûcherons, scieurs de bois et draveurs de l’époque.

Les participants sont invités à porter une chemise à carreaux pour franchir les 30 obstacles du parcours.

Distance : 8 km

3. Défi forestier

2 juin, Mont-Saint-Sacrement

Le Défi forestier se déroule dans le magnifique décor de l’école secondaire Mont-Saint-Sacrement, située à Saint-Gabriel-de-Valcartier.

Les participants devront franchir plus de 30 obstacles, où ils seront appelés à ramper, escalader, tirer et pagayer.

Distances : 2,5 km et 6 km

4. L’Ultime conquête

16 juin, Collège de Champigny

Fossés de boue, creux d’eaux, personnages thématiques et obstacles divers attendent les coureurs à l’Ultime conquête, organisée dans les bois du Collège de Champigny et les sentiers aux abords de l’Aéroport de Québec.

Tous les profits de l’événement seront versés à la Fondation Maurice Tanguay.

Distances : 2,5 km et 5 km

5. Cours après moi

26 mai, Base de plein air de Sainte-Foy

À la recherche de votre âme sœur? Peut-être rencontrerez-vous l’amour dans cette course réservée aux célibataires adeptes de course à pied et de marche.

Les hommes participant à l’événement sont invités à porter un chandail bleu, tandis que les femmes, un chandail rouge.

Distances : 5 km et 10 km

6. Mud Girl Run

7 et 8 juillet, Saint-Sylvestre

De la boue, de la mousse, des glissades et du fun entre filles : voilà ce que propose la Mud Girl Run, une course réservée aux femmes.

Une quinzaine d’obstacles sont éparpillés sur ce parcours de moins de 5 kilomètres.

À noter que toutes les places pour le 7 juillet sont présentement vendues, mais quelques laissez-passer sont toujours disponibles pour les départs du dimanche.

Distance : Moins de 5 km

7. Big Bubble Tour

14 juillet, Domaine Maizerets

L’événement le plus mousseux de l’année se tiendra en juillet prochain avec la Big Bubble Tour.

Les participants à cette course devront traverser des montagnes de mousse, dispersées dans cinq stations sur le parcours. Les coureurs sont d’ailleurs invités à se costumer pour l’événement.

Distance : 5 km

8. Prison Break

4 août, Saint-Sylvestre

Parviendrez-vous à vous évader? Dans la course Prison Break, les coureurs jouent le rôle des prisonniers qui tentent de s’enfuir de la prison d’Alcatraz.

Ceux-ci devront faire preuve de courage et de détermination pour franchir les 25 obstacles de la course, tout en évitant les gardiens de prison.

Distance : 6 km

9. Cool Dad Race

18 août, Centre Vallée Jeunesse de Valcartier

Cette course à obstacles vise à offrir aux familles une activité père-enfants. Les mamans peuvent encourager leur famille, mais ne sont pas admises sur le parcours.

D’autres activités sont aussi prévues en marge de la course, comme des jeux gonflables, une tyrolienne, une mini-ferme, une guerre de gâteau et des camions de cuisine de rue, notamment.

Distance : 2,5 km

10. Totale Bouette

25 août, Québec (endroit à confirmer)

Oubliez les vêtements propres : cette course se déroule dans la boue! En plus d’être un exfoliant naturel pour la peau, la bouette permet aux participants de s’éclater.

Plus de 25 obstacles sont installés sur le parcours. Les participants sont invités à se déguiser pour l’occasion... et à amener des vêtements de rechange pour le retour!

Les fonds amassés avec cet événement seront versés à la Société canadienne de la sclérose en plaques.

Distance : 5 km

11. Spartan Race

25 et 26 août, Stoneham-et-Tewkesbury

Envie de vous surpasser? La Spartan Race est pour vous.

Que ce soit pour une courte ou une (TRÈS) longue distance, plusieurs courses à obstacles auront lieu les 25 et 26 août à la station touristique Stoneham. Certaines distances sont réservées aux enfants.

Distances : 1 km, 1,5 km, 3 km, 5 km, 20 km et 50 km

12. Foam Fest

1er septembre, Lac-Beauport

Le parcours du Foam Fest est ponctué de plus de 22 obstacles, incluant une immense glissade gonflable, des trous d’eau et de boue et une grande quantité de mousse!

Ceux qui en veulent plus ont la possibilité de s’inscrire pour deux tours du parcours de 5 km.

Le site de l’événement comprendra également une zone pour les enfants de moins de sept ans.

Distance : 5 km

13. Xman Race

22 septembre, Centre de ski Le Relais

Le Xman Race est une course en montagne au cours de laquelle les coureurs devront se mesurer à une quarantaine d’obstacles.

Les participants seront amenés à courir, grimper, ramper, sauter, lancer, transporter une charge, franchir des murs, monter des pentes abruptes, traverser des ruisseaux... Bref, le parcours n’est pas de tout repos, mais tous peuvent le franchir à leur rythme.

Distances: 1 km et 7 km

14. Total Zombie

20 octobre, Village Vacances Valcartier

Difficile de garder son sang-froid dans cette course à thématique halloweenesque, qui se déroule en pleine nuit.

Les participants doivent traverser un parcours infesté de zombies, dans le noir, pour relever ce défi.

Tous les fonds sont versés à la Société canadienne de la Sclérose en plaques.

Distance : 5 km

15. Course du père Noël

1er décembre, Base de plein air de Sainte-Foy

Photo courtoisie Armée du salut

Des centaines de pères Noël et de lutins sont attendus en décembre pour la tenue de la traditionnelle Course du père Noël, organisée depuis maintenant plusieurs années à Québec par l’Armée du Salut.

L’événement compte deux épreuves, soit la course de 5 km et la marche familiale de 1 km.

Distances: 1 km et 5 km