GODBOUT, Suzanne



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 avril 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Suzanne Godbout, fille de feu Roland Godbout et de feu Marthe Voyer. Elle demeurait à Québec.de 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Chantal et Stéphane (Marie Ève); ses frères : Jean Charles (Gisèle), Bernard (Francine) et feu Michel (Mariette); sa soeur Nicole (André), ses petits-enfants qu'elle adorait : Meggie, Jayssen et Emrick; ses neveux et nièces : Sylvie, Marie-France, Martine, François, Julie et Claude-Valérie, ainsi que plusieurs amis et anciens collègues de travail (entreprises LT). La famille tient sincèrement à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus, particulièrement Dre Vicky Plante, ses infirmières : Sophie, Valérie, Sylvie et Anne-Marie pour leurs bons soins et leur support moral sans faille. Également, Kathy et tout le personnel de Place Alexandra pour leurs petits gestes quotidiens sans oublier Joan, amie de la famille au grand cœur pour son amitié envers notre mère. Compensez l'envoi de fleurs par un don à l'unité des soins palliatifs HEJ ou HDQ, Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418-525-4385.