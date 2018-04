MONETTE, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mars 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur André Monette, fils de feu monsieur Adrien Monette et de feu dame Florenza Morand. Il demeurait à Québec.Il fut confié à Lépine Cloutier/AthosLes cendres seront déposées le samedi 28 avril 2018 à 9 h au columbarium du cimetière Les Jardins Québec, 493, Route 138, St-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 1W7. Il laisse dans le deuil, ses frères et sa sœur: Lucien, Maurice (Claudette), Louis (Pauline) et Solange Gauthier (Paul), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.