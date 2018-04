BEAUMONT, Bruno



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 avril 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Bruno Beaumont, époux de feu dame Simonne Labranche et fils de feu monsieur Joseph Beaumont et de feu dame Yvonne Anger. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, son fils Mario Beaumont (Nicolas Marceau); son frère Claude Beaumont (Diane L'Heureux); sa belle-sœur Anna Labranche (Jean-Paul Rousseau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.