PELLERIN GAGNON, Suzanne



À son domicile, le 22 avril 2018, à l'âge de 72 ans et 1 mois est décédée madame Suzanne Pellerin épouse de monsieur Denis Gagnon. Fille de feu dame Marie-Ange Fortin et de feu monsieur Léopold Pellerin. Elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil outre son époux Denis, ses enfants: Éric, Steve (Isabelle Morin), Jimmy (Monique Dextras), ses petits-enfants: Tristan, Philippe et Zachary, Justin, Jaléna et Victoria. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Gilles (Pâquerette Gagnon), feu Diane (Rodrigue Gagnon et sa conjointe Lorraine Lévesque), Claude (Jeanne D'Arc St-Amant), Alain (Nathalie Létourneau). De la famille Gagnon: Jeannette, Denise (Antonio Chabot), Yvon (Francine Bélanger), Léonard (Clémence St-Amant), Lucie (Marcellin Demers), Lily (Roger St-Amant), Claudette (Raymond Papineau). Sont également affectés par son départ de nombreux neveux, nièces autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés particulièrement au Dre Michelle Boulanger ainsi qu'à Nathalie Gauvin et Marie-Claude Lavoie sans oublier le personnel dévoué du département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny ainsi que celui des services des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour la qualité des soins et leur présence. L'expression de votre sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, Av. Belvédère, Bur. 214, Québec, G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille accueilleront parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h45.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière du Parc de Saint- Pamphile.