NOLIN, André



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 24 avril 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur André Nolin, fils de feu monsieur Maurice Nolin et de feu dame Nina Robichaud. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Michael Cormier), Jean-François (Mélanie Hamel) et leur mère Nicole Slythe; ses petits-enfants: Émile, Jacob, Sarah-Jeanne, Marie-Soleil; ses frères et sa sœur: Yves (Francine Roy), feu Michel (Pierrette Robitaille), Jacques (Monique Laforest), Sylvie (Ronald Maheux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur humanité et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, Tél.: 514-861-9227 ou 1-866-343-2262.