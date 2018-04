MASSE, Roch



Jeudi le 12 avril 2018, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Roch Masse. Il demeurait à St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil son épouse Janine Dubois, ses enfants: Chantal et Claude (France Gervais); ses petites-filles: Gabrielle et Alexane; ses frères et soeurs: feu Jean-Paul (Yvette Genest), feu Madeleine (feu Walter Turini), Jeannine (feu René Bellemare), Louis (Monique Garneau), Maurice (feu Renée Gamache) et Guy; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Yvette, (feu Rénald Sévigny), Émile (Marie-Paule Baron), feu Marcel (Thérèse Saint-André); ainsi que plusieurs neveux et nièces et ami(e)s. Merci au personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les soins attentifs prodigués avec grande humanité. La famille recevra les condoléances à la maison funéraireà compter de 9h.