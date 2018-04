COUTURE, Roger



Au Centre Paul-Gilbert, le 19 avril 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Roger Couture, conjoint de madame Anita Plante. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Yves Larrivée) et Gabriel (Stéphanie Simard); ses petits-enfants: Julianne Larrivée, Charles-Olivier et Léa-Rose Couture; les petits-enfants de sa conjointe: Nathan et William Cloutier; ses frères et soeurs: Germain (Rita Laprise), Colette (Roger Allard), feu Anita (André Lemieux), Noëlla (Claude Noël), Réjean (Judith Bourdon) et Gérald (Nicole Paradis); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Plante: Lise (Richard Demers), Odette (André Lacroix), Céline (Pierre Robert), Lorraine (Daniel Fiset) et André (Suzanne Houle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec (https://www.diabete.qc.ca/).où la famille sera présente pour vous accueillir, au sous-sol, à compter de 9h, sous la direction du