LAROCHE, Anita Martineau



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 avril 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Anita Martineau, épouse de feu monsieur Roland Laroche. Née à New Britain, Connecticut, le 24 janvier 1928, elle était la fille de feu dame Amazalie Lambert et de feu monsieur Arthur Martineau. Elle demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard à une date ultérieure. Madame Laroche laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Sylvie Laflamme), Gilles (Louise Denis), Denis (Céline Verret), Marc, Sylvie (Sylvain Fortier), Francine; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants; ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur: Jacqueline (Jean-Yves Têtu), Gisèle, Monique St-Pierre (feu Fernand); tous les membres de la famille Laroche ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Anita était également la mère de feu Alain et la sœur de feu Thérèse. La famille remercie tout le personnel du 9e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., pavillon Hôtel-Dieu, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, Tél.: 418-525-4385. Les Funérailles sont sous la direction de :