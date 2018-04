PERRON, Sylvie



À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 avril 2018, à l'âge de 52 ans et 9 mois, est décédée madame Sylvie Perron, épouse de monsieur Marc Duperré, fille de dame Micheline Flamand et de feu monsieur Jean-Yves Perron. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence du corps aule vendredi 27 avril 2018, de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 20h30, samedi 28 avril 2018, de 11h à 13h30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Elle laisse dans le deuil outre son époux Marc; ses enfants: Alexandre (Sarah Lebel) et Charles-Gabriel Perron; sa mère Micheline Flamand; ses frères et sœurs : Johanne, Sylvain, Manon Perron et Dany Beaumont; ses beaux-frères et belles-sœurs: Jacques Simard, Carol Girard et Johanne Desbiens; ses beaux- parents: Jocelyne Simard et Émilien Duperré; ainsi que son oncle Jean-Guy Flamand et sa tante Carole Flamand; plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Remerciement au Dr André Blais oncologue pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Michel- Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, QC Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.