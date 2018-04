LEMAY, Cyr-Albert F.É.C.

Frère Irénée



Frère Cyr-Albert Lemay, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à l'Hôpital Laval, à Québec, le 22 avril 2018, à l'âge de 91 ans et 10 mois. Fils de Cyr Lemay et de Julia Pilote, il naquit à St-Édouard (Lotbinière) le 6 juin 1926. Entré chez les F.É.C. en 1943, il enseigna pendant 7 ans au pays, puis fut missionnaire au Togo et au Cameroun pendant 34 ans. De retour au pays, il remplit divers services, et notamment à Bécancour (Mont-Bénilde). Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa sœur, Noëlla Lemay (feu Henri Lemay), ainsi que des neveux, nièces et amis. Son corps ne sera pas exposé. Parents et amis sont invités, où se fera l'accueil près de l'urne funéraire à compter de 13h etL'inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.La direction des funérailles a été confiée à