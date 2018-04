SIROIS, Ruby Sommerville



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 3 avril 2018, à l'âge de 77 ans et 10 mois, est décédée madame Ruby Sommerville, épouse de monsieur Bruno Sirois, fille de feu madame Ruth Wilson et de feu monsieur John Sommerville. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 28 avril 2018, de 13h à 15h30. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: John Sirois (Manon Cantin), Tina Sirois (Caroline Thibault); ses petits-enfants: Justin, Nathan, Camille et Nevy; ses frères et sœurs: Grace (feu Marc Poulin, feu Michel Bégin), feu Gordon "Butch" (feu Nicole Morissette), feu Albert (feu Danielle Lepage), Ken, Gary (Margot Tellier), Carol-Ann (feu Rémy Dupont); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Antonine (Laurent D'Amours), Yvonnette (feu Nazaire Beaulieu), feu Yvon, feu Jeannot (feu René Boulet), Colombe (Raymond Allard), Réjean (feu Francine Dufault), Laurien (Rita Gingras), Clermont (Nicole Rioux), Claire-Andrée (Marc Fortier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Un grand merci à tout le personnel du 1er étage du Centre d'Hébergement St-Antoine pour leur professionnaliste et les excellents soins prodigués à mon épouse. Merci du fond cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, tél : 418 683-8666, télécopieur. : 418 683-4617, courriel: araymond@quebec.cancer.ca, www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.