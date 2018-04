4 bières aux arômes de printemps

♦ David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs de Les saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière aux Gourmand Awards, gagnant du premier prix littéraire Mondial de la Bière, gagnant d’une médaille d’or au concours des livres culinaires canadiens de Taste Canada et finaliste pour le prix Marcel Couture. Ils ont publié récemment Les paradis de la bière blanche (Druide, 2017). David est aussi copropriétaire de la Microbrasserie Vox Populi et Martin chapeaute la gamme Coureurs des Boires chez Oshlag.