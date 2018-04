FRENETTE, Jean-Claude



À son domicile, le 14 avril 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Frenette époux de madame Agathe Hamel. Il demeurait à Portneuf. Monsieur Frenette laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, son fils unique Jacques (Suzanne Marcotte); ses petits-enfants: Marc-André, David et Émilie; ses sœurs de la famille Frenette: Jeannine et Ginette; sa belle-sœur madame André Hamel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins à domicile du département des soins palliatifs du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Merci au voisinage pour leur accompagnement et leur soutien. Un merci spécial à sa soeur Ginette pour tout le temps consacré à Jean-Claude. Monsieur Frenette ne sera pas exposé.. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 10h15 sous la direction de laLes cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3. www.cancer.ca Les formulaires seront disponibles à l'église.