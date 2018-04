5 looks vraiment pas plates à copier aux vedettes les plus cool

Parce que le manque d’inspiration vestimentaire est un problème auquel beaucoup de personnes font face, il faut parfois se tourner vers nos vedettes préfs pour trouver de nouvelles idées de looks.

Sans plus attendre, voici 5 looks super faciles à reproduire pour en mettre plein la vue.

1. Le look de Camila Mendes à Coachella

Une publication partagée par Camila Mendes (@camimendes) le 13 Avril 2018 à 5 :47 PDT

L’interprète de Veronica Lodge dans Riverdale a choisi un look simple et efficace pour Coachella. Impossible de ne pas copier-coller sa tenue!

81 $ à Nastygal.com

38 $ à Forever21.com

2. Le look sportif de Shay Mitchell

Une publication partagée par Shay Mitchell (@shaymitchell) le 4 Avril 2018 à 7 :47 PDT

Les pantalons de la marque Adidas ont la cote chez les «it-girls» comme Kendall Jenner, Hailey Baldwin et Bella Hadid. Pour adopter la tendance sans avoir l’air d’aller au gym, on fait comme Shay Mitchell et on agence le tout avec de jolis escarpins.

85 $ à Adidas.com

15 $ à H&M

80 $ à Aldoshoes.com

3. Le look «bain de soleil» de Sarah-Jeanne Labrosse

Une publication partagée par sarah-jeanne labrosse (@sarahlabrosa) le 25 Avril 2018 à 2 :47 PDT

La vedette de l’émission Le Chalet a rangé pour de bon son manteau de ski! Elle agence de la meilleure des façons cette robe au dos dénudé en y ajoutant un chemisier blanc et des baskets Reebok.

200 $ à The Posse

82 $ à Urban Outfitters

130 $ à Brownsshoes.com

4. Le look sexy de Zendaya

Une publication partagée par Zendaya (@zendaya) le 11 Avril 2018 à 9 :46 PDT

Pour une sortie entre amies ou bien tout simplement, pour avoir la plus belle robe d’été qui soit, le look de Zendaya est celui qu’il vous faut pour faire tourner les têtes. En plus, elle est en rabais. Pas le choix!

34 $ à Boohoo

5. Le look «cool kid» de Millie Bobby Brown

Une publication partagée par Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) le 7 Avril 2018 à 10 :45 PDT

Existe-t-il quelqu’un qui incarne mieux l’expression «cool kid» que Millie Bobby Brown? Pour calquer ce look de feu, il suffit de combiner un chandail à épaules dénudées blanc à des pantalons «kick flare» et une paire de chaussures blanches, encore une fois.

36 $ à Zara

72 $ à Urbanoutfitters.com

80 $ à Newbalance.com

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!