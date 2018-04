MILLIARD, Jean



À l'Hôpital de St-François d'Assise, le 7 avril 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean Milliard. Il était le fils de feu madame Thérèse Lamonde et de feu monsieur Harry Milliard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres aude 13 h à 15 h 30,Il laisse dans le deuil sa fille Mélanie Milliard (Serge Monette); ses sœurs et son frère, sa belle-sœur et ses beaux-frères: Louise (Alain Otis), Andrée (feu Marc-André Gingras), feu Pierre, Jocelyne, Mariette (Serge Bouchard), Jacques (Diane Marotte) et Danielle. Il laisse également dans le deuil ses neveux, ses nièces et sa très grande amie Lyne Maltais. La famille remercie tout spécialement le personnel de l'Hôpital de St-François d'Assise pour leurs bons soins prodigués. Votre témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHUQ, 10, Rue de l'Espinay, Bureau E-1, Québec (Québec) G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles sur place.