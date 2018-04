ROCHETTE, Gertrude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 mars 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Gertrude Rochette, fille de feu monsieur Honoré Rochette et de feu madame Berthe Rochette. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Soeur Lucille, Roland (Suzanne St-Laurent), feu Marthe (feu Émile Leclerc), Guy (Thérèse Leclerc), Pierrette (feu Jos Dumas), feu Lucien (Claudette Després), Lise (Félix Lessard), feu Françoise (André Cadorette), Gilles (Rachel Bélanger), Aline (feu Arthur Daigle) et Pauline (Camille Turgeon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (http://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).La famille vous accueillera auà compter de 10h.