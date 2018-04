TOUSSAINT, Jeannette Papillon



Au Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, le 19 avril 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Jeannette Papillon, épouse de feu monsieur Armand Toussaint. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Claire (Jacques Caron), Yves (Nicole Morissette), Jean, Joy, Louise (Gerry Langlois) et Denis (Francine Picard); ses petits-enfants: Alexandre, Eve-Marie, David, Mathieu, Émilie, Wendy, Mélissa et Nicolas; ses arrière-petits-enfants: Maxime, Cédric, Alicia, Adam, Bailey, Tyler, Anabella, Desmond et Sasha; son frère René (Claire); sa belle-sœur Georgette Frenette ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, tout particulièrement le 10e étage pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bur. 104, Montréal (QC), H1N 1C1, tél. : 1 800 295-8111 ou au www.pq.poumon.ca.