PELLETIER, Paul



À l'Hôpital de Montmagny, le 31 mars 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Paul Pelletier, époux de madame Rose-Hélène Maheux. Il était le fils de feu monsieur Antoine Pelletier et de feu dame Aurore Gamache. Il demeurait à Beaumont. La famille recevra les condoléances à lajour des funérailles, à compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Odilon. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rose-Hélène, ses enfants: Martine (Michel Emery), Yvan (Kim Bouret), Julie (Martin Durand); ses petits-enfants: Tom Pelletier et Marie Hudon; ses frères et sœurs: feu Philipe (Suzanne), feu Léo (Lise), Lucien (Pierrette), Alphonse (feu Carmen), feu Roger, Gemma (Redge), Marie-Jeanne (Raymond), Thérèse (Réjean), Marie-Claire (Jocelyn), Lucille (Roger), Marie-Ange (Richard), Lorraine (Michel), feu Jeannine (feu Victorien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Maheux: Benoit (Claudette), Mariette (Marcel), Raymonde (feu Yves); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués, Dre Annie Mercier et Dre Michelle Boulanger pour leur compréhension et leur dévouement, ainsi qu'à Christel Castonguay pour son accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles à la Sacristie. La direction des funérailles a été confiée à la