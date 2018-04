HOUDE, Gérard



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 2 avril 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Gérard Houde, époux de feu dame Cécile Duggan. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 14h20.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de La Nativité de Notre-Dame. Il laisse dans le deuil ses filles : Micheline et Christiane ; sa petite-fille Sybille (son père André Mercier) et son petit-fils Raphaël ; ses sœurs et son beau-frère : Alice et Madeleine (Raymond Gagné), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Yvonne, Albert, Philippe, Claire, Irène, Annette, Paul-Aimé, Laurette, Lucien et ses belles-sœurs et beaux-frères des familles Houde et Duggan. Merci du fond du cœur au personnel des 4e et 3e étages du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués.