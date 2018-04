LELIÈVRE, Jacques



À l'Hôpital Laval, le 23 avril 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jacques Lelièvre, conjoint de madame Pauline Guay. Il était le fils de feu madame Mathilde Lortie et de feu monsieur Jean- Marie Lelièvre. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.Les cendres seront déposées en mausolée au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Outre sa conjointe madame Pauline Guay, il laisse dans le deuil ses frères: feu André (Colette Paré) Jean (feu Murielle Laperrière), Gilles (Claudette Turcotte); sa sœur Suzanne (René Faucher); ses neveux et nièces: Jean Jr Lelièvre, Diane Lelièvre, Sylvianne Lelièvre, Sylvain Lelièvre, Martin Lelièvre et Nathalie Faucher; de nombreux cousins et cousines dont Louise Bernier (Claude Girard), Vincent et Pierre Girard ainsi que ses confrères et consoeurs de Radio-Canada et de nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec: 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.