MOREAU, Mario



Au CHU L'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 avril 2018, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Mario Moreau, époux de dame Linda Boily, fils de feu dame Irma Gaudreault et de feu monsieur Raoul Moreau. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 11h etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel inc. de Saint-Émile. Outre son épouse Linda Boily, il laisse dans le deuil, ses enfants: Kathy et Steeve; ses petits-enfants: Anthony et Mahëva; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Dominique (Johanne Julien), Jean-Yves (Diane Richard), feu Patrick, Johanne (Edmond Arseneault), Ginette (feu Serge Arseneault), Linda (Ronald Guay), Hélène (Clément Guay), André (Carolle Dupont), Daniel (Cindy Lavoie), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour son dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.