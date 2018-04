DROUIN, Louise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 avril 2018, à l'âge de 66 ans et 5 mois, est décédée dame Louise Drouin, épouse de M. Réal Asselin. Elle demeurait à Sainte-Marie, Beauce.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 27 avril de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Vincent (Valérie Lemieux), Mathieu (Marie-Anne Boulanger); sa petite-fille Jeanne; sa mère Léa Fortier (feu Henri Drouin); ses frères et sœurs: Roger (Suzanne Audet), Gilles (Hélène Drouin), Raynald (Aline Fournier), Bertrand (Gisèle Bisson), Léandre (Céline Marcoux), Diane (Benoît Drouin), Alain (Julie Ouellet) et Sylvie (Marc Guérin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Clément, Bertrand (feu Dolorès Laurent), Gaétan, Lisette (Noël Cloutier), Réjean (Céline Brousseau), Grégoire (Linda Grégoire), Léonce (Judith Colgan), feu Doric, Guy (Chantal Jacques), Jacinthe (feu Bernard Lagrange) et Lucie (feu Claude Turcotte), François et Denis; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Crépuscule (774-G, rue Étienne- Raymond, Sainte-Marie, G6E 0K6 www.fondationlecrepuscule.com