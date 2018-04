VÉZINA, Ghislaine Bouchard



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 6 avril 2018, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Ghislaine Bouchard, épouse de feu monsieur Bertrand Vézina, fille de feu madame Rosana Bouchard et de feu monsieur Napoléon Bouchard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille biologique Danyèle Moreau (Alain Dallaire), fille adoptive de feu Lauretta Marois et de feu Marcel Moreau; sa petite-fille Josée Lemieux; ses arrière-petits-enfants: Lyvia et James Tweddell; ses frères et sœurs: feu Joseph Ernest (Suzanne Tremblay), Augustin, Fleurette (Paul Dubord), Martine (Roger Harvey) et Véridianne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina: Lorraine (feu Claude Lavoie), Gilles (Murielle Miller), Gaétane (Raymond Landry), Huguette, feu Isabelle (Gilbert D'Anjou), Yvan (Estelle Proulx), ainsi que plusieurs neveux, nièces, particulièrement Brigitte, Mario, Yvon et Anne Lamontagne qui ont grandi près d'elle à Baie-Comeau, ainsi cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, ses frères et sœurs: Estelle (Jean-Marie-Dumond), Paul-André, Martin (Gemma Tremblay), Lucina (Léo Breton, Raymond Dumas), Denise (Jean-Paul Lamontagne) et Aurèle; sa belle-sœur Marcelle Vézina. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 16h.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg pour sa chaleur humaine et la grande qualité des soins prodigués. Un merci bien spécial à sa petite-fille Josée, à sa sœur Véridianne et sa cousine Yvonne Lapointe pour leur soutien de tous instants; elles ont couvé et gardé Ghislaine avec tout leur amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Québec, Québec Téléphone : 418 628-0456 Des formulaires seront disponibles sur place.