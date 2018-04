ROY, Stanley



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 12 avril 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé, suite à une longue maladie, monsieur Stanley Roy, époux de dame Nicole Després. Il était le fils de dame Adrienne Nadeau et de feu monsieur Albert Roy. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Nicole et sa mère Adrienne, monsieur Roy laisse dans le deuil ses sœurs: Lisette (Guy Gervais), Ginette, Odette (feu Marie-Louis Gagné), Jovette, Marlène (François Cloutier), Brigitte, Renée; son frère Charley; sa belle-sœur Céline Després; son beau-frère Denis Després (Micheline Roberge) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des remerciements sont adressés aux Dre Geneviève Dion, Dr Marc Fortin, Dr René Verreault, Marie-Ève Pouliot, Maxime Morency, Andrée Côté et Hélène Ruest de l'IUCPQ, au Dr Paul Bonenfant et le personnel du CLSC Orléans pour les bons soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :