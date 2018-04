ROBERGE, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 avril 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé entouré de l'amour de ses proches monsieur Jacques Roberge, fils de feu madame Jeanne Paquet Roberge, conjoint de madame Louise Dubé. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h 30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Louise; son fils Nicholas (Nancy Hins); son beau-fils et sa belle-fille: David et Marie-Claude Desaulniers (Guillaume Giroux); ses petits-enfants: Xavier, Charlie, feu Olivier Desaulniers et Édouard Giroux; ses frères: Denis (feu Lise Lebel), feu Pierre et Gilles (Jocelyne Denis), son beau-frère Johnny Dubé et sa filleule Nadine ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, particulièrement le département hémato-oncologie et un remerciement spécial à tout le personnel du CLSC Ste-Foy-Sillery pour les bons soins prodigués et l'attention portée. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, (Qc), G1S 3G3, T 418-683-8666, www.cancer.ca