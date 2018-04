BÉDARD, Réjean



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 14 avril 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Réjean Bédard, époux de dame Suzanne Tremblay, fils de feu dame Aurore Garneau et de feu monsieur Roland Bédard. Il demeurait à Lac-Saint-Charles. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 27 avril 2018 de 19h à 22h, ainsi qu'à l'église Sainte-Françoise-Cabrini (1418, avenue du Lac-Saint-Charles, Québec, G3G 2V5),de 9h à 10h30.Les cendres seront déposées au printemps au cimetière de Lac-Saint-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Elaine (Pascale Deschamps), Richard (Mireille Beaumont), Daniel (Manon Garneau); ses petits-enfants: Keven Greer (Audrey-Jade Joubert), Steven Demeules (Anne-Marie Guillemette), Matthew Bédard, Carolanne Bédard (Louis-Olivier Cormier), Anthony Labonté, William Bédard, Océanne Bédard; ses frères et sœurs: feu Claude (Julie Brind'amour),feu Michel (Jeannette Fillion), feu Jocelyn (Laurienne Beaulieu), feu Micheline (Gustave Garneau), Bibiane (Maurice Routhier), Renald (Lucie Lafond); ses beaux-frères et belles-soeurs: Rosaire, Rodrigue (Lucille Rhéaume), Gilles (Marie-Claire Isabelle), Claudette (Nicol Savard), Carolle (Serge Martel), Sylvie (Daniel Rhéaume), son filleul: Sylvain Bédard; ses grands amis: Réjean Monier, Gaston Ferland, Denis Daigle et leur conjointe, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, ainsi que feu Jean-Yves Bédard, Louise Guénard, Gustave Garneau, Denis Goudreault et Julienne Mainguy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : http://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon et à l'église lors des condoléances.