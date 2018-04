BOLDUC, Marlène



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 16 avril 2018, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Marlène Bolduc, fille de feu dame Jeannine Tremblay et de feu monsieur Paul-Émile Bolduc. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au:le samedi 28 avril 2018, de 16h30 à 19h. Un hommage lui sera rendu au salon le même jour. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en toute intimité avec la famille. Elle laisse dans le deuil son fils Nicolas Bolduc (Mélissa Bonkay); ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Gaston (Danielle Gaudreault), Lise (feu Steven Côté), Ghyslaine (Jacques Rousseau), Bernard (Patricia Daigle), Serge (Suzanne Monette), Pauline et Sylvain Bolduc; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel soignant de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Qc Tél.: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.