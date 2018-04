ROUSSEAU, Gérard



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 21 avril 2018, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédé paisiblement entouré de l'amour de sa famille Monsieur Gérard Rousseau, époux de Madame Rachelle Boudreault, fils de feu Madame Marie-Anne Fréchette et de feu Monsieur Louis Rousseau. Il demeurait à Dosquet. Il laisse dans le deuil outre son épouse qu'il aimait profondément, son fils Daniel (Clairette Tardif), sa fille Francine (Stéphane Turgeon); ses petits-enfants qu'il adorait: Dominic (Chloé Arsenault) Mélanie (Maxime Coudé), sa sœur, Sr Gracia R.J.M.; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Boudreault: Lucien (Jeanne Cadotte), Sr. Simone A.M.J., Jean-Paul, Robert Lagassé (feu Jeannette), Hélène; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier de tout cœur tout le personnel exceptionnel du CHSLD de Saint-Flavien pour les bons soins prodigués et leur dévouement, le Dr Denis Monfette pour son implication et son suivi remarquables, ainsi que Julie Bureau et Josée Noël du C.L.S.C. de Laurier-Station pour leur encadrement et leur support admirables.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3. Site internet : www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire