Acheter un véhicule neuf au rabais, saviez-vous que c’était possible?

Quand on achète une auto, c’est comme quand on achète une maison. On ne paie jamais le plein prix. On négocie toujours un peu, histoire d’avoir la meilleure affaire possible.

Pourtant, certains concessionnaires offrent des véhicules neufs au rabais et parfois, ce sont de véritables aubaines. Mais ça, tout le monde n’est pas au courant.

Le seul hic, c’est qu’ils sont âgés d’un an ou deux. Donc en 2018, vous pouvez acquérir un véhicule complètement neuf, mais dont l’année-modèle remonte à 2017 ou même à 2016.

Comme ils accumulent la poussière dans la cour des concessionnaires depuis un long moment, le seul but de ces marchands, c’est de s’en débarrasser. Et pour qu’ils quittent l’inventaire le plus rapidement possible, les concessionnaires offrent souvent des rabais alléchants qui peuvent atteindre plusieurs milliers de dollars.

Ces autos, ce sont des exceptions. Et généralement, elles sont dues à des erreurs dans la gestion de l’inventaire ou à une annulation d’un client. N’oublions pas que certains concessionnaires ont plus d’un terrain d’entreposage et que l’erreur est humaine. Et vous pouvez en profiter.

Sur AutoHebdo, en quelques clics, on a trouvé de véritables aubaines:

- Kia Forte Koup 2015 à 16 965 $ (PDSF 24 080 $)

- Audi Q5 2016 à 55 297 $ (PDSF 60 725 $)

- Smart Fortwo 2016 à 15 995 $ (PDSF 21 902 $)

- Hyundai Veloster 2015 à 18 900 $ (PDSF 26 044 $)

- Fiat 500L 2015 à 23 995 $ (PDSF 34 440 $)

- Chrysler 200 2016 à 22 995 $ (PDSF 32 780 $)

- GMC Canyon 2016 à 39 997 $ (PDSF 44 810 $)

- Lexus RC 2016 à 43 487 $ (PDSF 50 395 $)

- Volkswagen Touareg 2015 à 58 750 $ (PDSF 68 235 $)

- Audi A6 2016 à 64 896 $ (PDSF 81 945 $)

Concessionnaire mrcats - stock.adobe.com

Qu’est-ce qui passe avec le financement?

Pour un véhicule 2016 neuf vendu en 2018, le taux de financement diffère de celui d’un véhicule 2018 neuf acheté en 2018. Et ce taux est généralement plus élevé. En effet, pour les véhicules restants, les concessionnaires doivent négocier auprès des différentes banques. Cependant, d’importants incitatifs sont proposés lorsque le véhicule est payé comptant.

Et la garantie, elle?

Ce qui se passe avec la garantie, c’est fort simple. Elle n’entre en vigueur que lorsqu’un véhicule est enregistré par le concessionnaire auprès du manufacturier. Donc à moins qu’un concessionnaire ait enregistré un véhicule avant qu’il ne soit acheté par un consommateur, la garantie ne devrait démarrer qu’à la prise de possession.

Ce faisant, si vous achetez un véhicule 2016 neuf en 2018 dont la garantie est de quatre ans ou 80 000 kilomètres, il devrait être garanti jusqu’en 2022 ou lorsque le kilométrage maximal serait atteint.

Ne soyez pas trop difficiles...

Ces véhicules à rabais sont des restants, n’ayons pas peur des mots. Cela signifie que des centaines de clients sont passés devant sans l’acheter. Bref, vous n’aurez pas le choix de le prendre tel quel. Oubliez tout de suite l’idée de choisir la couleur, le niveau d’équipement ou les options. Il se peut même que vous tombiez sur des combinaisons peu naturelles comme une peinture brune avec un intérieur en tissu gris.

N’hésitez pas à négocier!

On l’a dit plus haut. Avec ces véhicules qui traînent dans les cours de concessionnaire, tout ce qui compte, c’est qu’ils partent. Un véhicule immobilisé depuis un an ou deux, c’est coûteux et certains concessionnaires sont prêts à le vendre à perte.

Si vous démontrez un quelconque intérêt pour ce modèle sur lequel tant de gens avant vous ont levé le nez, fortes sont les chances qu’on vous fasse une offre que vous ne pourrez refuser.

À lire aussi: A-t-on encore besoin des concessionnaires automobiles?