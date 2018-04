La toute première Envolée-Bénéfice au profit d’Anges du Bal se tient ce soir, dès 17 h 30, chez Boulevard Lexus, au 122, rue du Marais, à Québec.

Animée par Joanne Boivin, animatrice matinale à M-FM 102,9, la soirée vise à amasser des fonds dans le but d’offrir la tenue de bal complète à des jeunes finissantes de 5e secondaire vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Les services de l’organisme, fondé en 2006, sont offerts à 52 écoles secondaires regroupées au sein de neuf commissions scolaires, réparties du Centre-du-Québec jusqu’à la Côte-du-Sud, en passant par la Beauce, et de Portneuf à la région de Charlevoix.

125 printemps

L’événement 125 Printemps, présenté les 13 et 14 avril au Château Frontenac, a permis d’amasser un montant net de 210 000 $ qui sera versé à l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) qui a offert, lors de ces deux soirées, un concert historique afin de souligner la riche histoire du Château. Sur la photo, de gauche à droite : Mathieu Truchon, membre du CA de l’OSQ, président du comité organisateur de l’événement et VP et gestionnaire de portefeuilles, BMO Nesbitt Burns ; Astrid Chouinard, PDG de l’OSQ ; Steve Barakatt, pianiste et compositeur de l’hymne du Château Frontenac ; Fabien Gabel, directeur musical de l’OSQ ; Pierre Rodrigue, VP chez Bell ; Alicia Despins, conseillère municipale du district de Vanier-Duberger, Ville de Québec ; et Jean-Yves Germain, président du CA de l’OSQ et coprésident du Groupe Germain Hôtels.

1er CrabeFest réussi

Le tout premier CrabeFest, tenu le 12 avril dernier au Complexe Capitale Hélicoptère sous la présidence d’honneur de Michael Rogers, vice-président Ventes et distribution, Réseaux indépendants de SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière, a permis d’amasser 77 530 $ au profit du fonds Fondation SFL Cité de Montcalm et de l’organisme Adaptavie. Sur la photo, à l’avant-plan, Jimmy Pelletier, ex-athlète paralympique et ambassadeur d’Adaptavie. À l’arrière, de gauche à droite, Stéphanie Caron, présidente du fonds Fondation SFL Cité de Montcalm et membre du comité organisateur ; Michael Rogers, président d’honneur ; Mario Légaré, directeur général d’Adaptavie et membre du comité organisateur ; Michel Landry, associé et directeur du Centre financier SFL Cité de Montcalm ; et Mathieu Olivier, président d’Adaptavie.

École Marcelle-Mallet

Anne-Marie Demers (photo), directrice générale de JM Demers de Pintendre et diplômée de l’école Marcelle-Mallet en 1999, a accepté la présidence d’honneur du cocktail dînatoire au profit de la Fondation École Marcelle-Mallet qui se tiendra le mardi 1er mai, dès 17 h 30, au Bistro Évolution & traiteur, au 1190, rue de Courchevel, à Lévis. La Fondation École Marcelle-Mallet a été créée en 1998, à l’occasion du 140e anniversaire de cette institution. Elle soutient financièrement des projets pédagogiques novateurs, et remet des bourses d’études et de l’aide financière à des élèves de familles moins bien nanties. Renseignements : 418 833-7691 (225) ou écrivez à cbussieres@emm.qc.ca.

Anniversaires

Melania Trump (photo), ancien mannequin slovéno-américain et surtout première dame des É.-U., 48 ans... Paul Doucet, acteur québécois (Unité 9), 48 ans... Jeremy Gaudet, acteur québécois, 25 ans... Ariane Moffatt, chanteuse et auteure-compositrice-interprète pop rock québécoise, 39 ans... J.B. Holmes, golfeur de la PGA, 36 ans... Michel Barrette, humoriste, acteur et comédien, 61 ans... Sylvain Simard, homme politique québécois, 73 ans.

Disparus

Le 26 avril 2017. Jonathan Demme (photo), 73 ans, réalisateur américain primé aux Oscars pour Le silence des agneaux... 2015. Gérald (Gerry) Burton, 76 ans, retraité du Journal de Québec (section des sports)... 2015. Marcel Pronovost, 84 ans, ancien défenseur de la LNH avec Detroit et Toronto... 2013. George Jones, 81 ans, chanteur américain de musique country... 2010. Fernand Mousseau, 89 ans, héros de la Seconde Guerre mondiale... 2005. Maria Schell, 79 ans, actrice autrichienne... 2005. Robert Leroux, 54 ans, auteur-compositeur-interprète... 1991. Richard Hatfield, 60 ans, premier ministre du Nouveau-Brunswick de 1970 à 1987... 1989. Lucille Ball, 77 ans, vedette de nombreuses comédies télévisées américaines... 1984. Camille Ducharme, 75 ans, comédien (Notaire Le Potiron).... 1984. Count Basie, 79 ans, le doyen du swing.