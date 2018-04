GAGNON, Louise (Loulou)



Au CHU L'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 avril 2018, à l'âge de 62 ans et 1 jour, est décédée dame Louise Gagnon, fille de dame Thérèse Le Bel et de feu monsieur Gilbert Gagnon. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. Une cérémonie sera célébrée en toute intimité au Bic à une date ultérieure.Outre sa mère Thérèse Le Bel Gagnon, elle laisse dans le deuil, ses sœurs : Anne, Martine (Sylvain Banville et leur enfants : Félix-Antoine, Samuel), Huguette (Donald Lapointe et leur enfants : Jade et Maïka); ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel soignant du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi qu'au personnel du 4e étage des soins palliatifs, au Dr Tremblay et au Dr St-Pierre, à son médecin de famille le Dre Anne Moreau, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (Soins palliatifes de L'Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca ou Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (soins palliatifs), 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél: 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : http://iucpq.qc.ca.