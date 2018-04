HAMEL, Lise



Aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 13 avril 2018, à l'âge de 72 ans et 8 mois, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Lise Hamel (feu Louis Gilbert). Fille de feu Henri Hamel et de feu Annette Auclair, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Gaston (Réjane Béland), André (Claudette Delisle), Robert (Diane Jobin), Jocelyne (feu Gaston Roy), Nicole (feu Roger Lehouillier), Lorraine (Jean-Yves Crispo) et Gilles (Sylvie Collin); sa filleule: Maude Crispo. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, arrière-neveux et nièces, tante: Irène Auclair, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 27 avril 2018 de 19h à 21h au salon. Une période de condoléances aura également lieu lde 9h à 10h à l'église Notre-Dame-de-L'Annonciation.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au personnel et aux résidents de La Champenoise où elle demeurait. Également merci à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'à la Maison Michel-Sarrazin. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (10, rue de l'Espinay, Québec (Québec)G1L 3L5) ainsi qu'à la Fondation de La Maison Michel-Sarrazin (1134, Grande Allée Ouest, bur. 301 Québec, Qc G1S 1E5). Pour rendre hommage à Mme Hamel, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com