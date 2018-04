Bissonnette souffrirait d'un trouble «de personnalité limite», dit un psychiatre

Le crime commis par Alexandre Bissonnette était-il un geste raciste? Assurément. Était-ce un «acte terroriste»? Non, estime un expert, parce que l'attaque de Bissonnette contre la communauté musulmane était beaucoup «trop égoïste».

Ces conclusions sont celles du psychiatre légiste Gilles Chamberland, appelé à témoigner en contre-preuve dans le cadre des observations sur la peine du jeune homme de 28 ans.

À la lumière de sa rencontre avec Bissonnette, qui a eu lieu mercredi et qui s’est étirée sur quatre heures, le psychiatre est d'avis que le crime commis par l’accusé était teinté «de racisme», mais qu’il ne s’agissait pas d’un acte «terroriste».

«Est-ce que ce crime-là est raciste? Totalement. Même s’il ne le voit pas. C’est basé sur des choses totalement fausses. Est-ce que ce crime est un acte terroriste? Non. C’est trop égoïste pour que ce soit du terrorisme», a-t-il précisé.

Selon lui, Bissonnette n’avait «aucune préoccupation de changer les choses ou de porter une cause». «Il ne le faisait qu’en fonction de lui», a-t-il ajouté.

Il a également détecté chez Bissonnette un problème que les autres experts psychiatres et psychologues s'étant auparavant prononcés sur le tireur n'avaient pas relevé. M. Chamberland croit en effet que Bissonnette, en plus d’avoir une personnalité narcissique, souffre d’un trouble «de personnalité limite», et que cela pourrait nuire à ses chances de réhabilitation.

«La personnalité limite explique le vide impossible à combler, elle explique la recherche d’identité, l’inquiétude et le sentiment d’abandon, elle explique les idées suicidaires récurrentes et les échecs de traitement», a-t-il expliqué en cour ce matin.

Pour le psychiatre, une personnalité peut être comparée à un arbre, et cette métaphore permettrait de «dessiner le portrait de la suite des choses».

«La personnalité se développe comme un arbre qui pousse. Plus l’arbre vieillit, plus il se fige... Au niveau de la personnalité, ça se cristallise à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Pour changer la personnalité, il faut voir ses défauts, avoir le désir de changer et surtout accepter de souffrir», a-t-il dit.

Pourra-t-il, à force de thérapie, changer la structure de sa personnalité?

«Le travail à faire est immense, il va nécessiter beaucoup d’efforts et de remises en question. Avant, pour lui, la solution, c’était le suicide. Les possibilités de thérapie étaient là, mais le suicide, pour lui, était plus envisageable que la thérapie. Est-ce que cela va changer en détention? Je ne sais pas», a dit le spécialiste.

«Il y a des points positifs. M. Bissonnette est intelligent, les programmes offerts sont bons, il a un début de reconnaissance. Par contre, l’inverse peut aussi être vrai. En raison de sa personnalité antisociale, il pourrait apprendre comment le système fonctionne, apprendre ce qu’il faut [répondre] aux questions posées. Détecter ce que les gens attendent de [lui] et, à la fin, se nourrir de cela pour devenir encore plus antisocial», a-t-il ajouté.