LACHANCE, Carmen



Entourée des siens, à la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 17 avril 2018, à l'âge de 59 ans, est décédée paisiblement madame Carmen Lachance, fille de feu monsieur Maurice Lachance et de feu madame Anne-Marie Allen. Elle demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Anne-Marie, William (Léa Dufour) et leur père Michel Bruneau; ses frères et soeurs : feu Gaston (Julia Laliberté), Pierrette (Gaétan Roy), Nicole (feu Roch Roy), feu Jean-Claude (Brigitte Cantin), Marielle (Réjean Demers), feu Noël (Rollande Rouillard), Roger (Françoise Cantin), André (Carole Corriveau), René (Odette Fortin) et Jean-Marie (Louise Brodeur). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Bruneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe médicale d'oncologie, le CLSC, la Maison de soins palliatifs du Littoral et le docteur Richard Beaudoin pour tout leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral ou à la Société de recherche sur le cancer. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 27 avril de 19h à 22h et le samedi 28 avril à compter de 9h.