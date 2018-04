PLAMONDON, Thérèse Julien



À son domicile, le 8 avril 2018, à l'âge de 91 ans et 1 mois, est décédée dame Thérèse Julien, épouse de feu monsieur Jean-Louis Plamondon. Fille de feu monsieur Samuel Julien et de feu madame Georgianna Mercure. Elle demeurait à Saint-Basile de Portneuf. Madame Julien laisse dans le deuil, son fils: Robert; ses filles: Ginette (Marie-Michelle Lesage), Réjeanne, Jacqueline (Henri Marcotte) et Renée (Serge Beaudoin). Ses petits-enfants: son filleul Yannick Marcotte (Marie-Noëlle G. Carpentier), Marie-Ève Marcotte (Éric Tremblay), Kevin Marcotte (Kassandra Houle), Mélissa Dussault (Étienne Noël), Amélie Dussault (Daniel Robinson), Matthieu Dussault, Jean-Sébastien Lesage (Marie-Pier Racine) et Meggie Lesage (Rudy Bussières); ses arrière-petits-enfants: Maxime et Amélia Marcotte, Sarah-Ève Dussault, Alexe Tremblay, Klorane Marcotte et Skyler Robinson. Son frère: André Julien (Marie-Pierre Paquet); sa belle-sœur: Annette Bédard (feu Alexandre Julien), feu Simone (feu Henri Gauthier), feu Roch, feu Roland (feu Berthe Marcotte) et feu Éva (Jean-Louis Plamondon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon: feu Stella, feu Julien (feu Madeleine Germain), feu Brigitte (Lionel Fortin), feu Suzanne (feu Paul-Émile Leclerc), André (feu Françoise Jobin), feu Marcel (feu Solange Thibodeau), Marguerite (feu Alexandre Paquet), feu Yvon (Marie-Paule Leclerc) et Roger (Émilienne Leclerc) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines . La famille tient à remercier Robert et Ginette Plamondon qui ont pris soin de notre mère avec affection et dignité et Dre Johanne Frenette pour son professionnalisme et tout le personnel du CLSC de Pont-Rouge pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère. Madame Julien ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 11h sous la direction de laLes cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3 info@societealzheimerdequebec.com. Les formulaires seront disponibles à l'église.