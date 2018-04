Centre mère-enfant du CHUL: une infirmière mordue par un chien d’assistance «d’apparence pitbull»

«Il ne lâchait pas, il secouait la tête, affirme notre source. Il ne lui a pas arraché la peau, mais on peut compter les traces de dents. Elle saignait. Ça dépasse toute l’équipe, ce qui s’est passé.»

En avril 2017, lors de la première visite du maître et de son animal, la direction a fait des vérifications qui lui ont confirmé qu’il s’agit d’un chien d’assistance reconnu par un organisme ontarien. Les risques infectieux ont été vérifiés.

«Évidemment, on est dans un contexte très humanitaire avec cet enfant-là ; on ne peut pas le priver de son droit de voir son parent et le parent d’être accompagné de son chien, comme la loi nous l’oblige», a dit la porte-parole.